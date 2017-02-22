Следователи разоблачили коррумпированного снабженца в областной больнице

Фото "Тюменской линии"

Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника контрактной службы Областной клинической больницы №1, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) завершено Следственными органами следственного управления следственного комитета России по Тюменской области.

Также закончено расследование в отношении заместителя директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Во время предварительного следствия установлено, что с 2014 по 2015 год, обвиняемый, являясь должностным лицом, действовал в интересах представителя коммерческой организации и подконтрольных ему юридических лиц при заключении с ними договоров на поставку товаров медицинского назначения для нужд ОКБ №1. Кроме того, за продолжение преступной деятельности и получение прибыли заместитель директора общества с ограниченной ответственностью передал должностному лицу взятку в сумме 1 млн рублей и книги, стоимостью 1 тыс. 800 рублей, всего на общую сумму 1 млн 1 тыс. 800 рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления региона.