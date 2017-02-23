Тюменские моржи планируют побить мировые рекорды

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Сразу три рекорда — России, Европы и Книги Гиннесса — собираются установить тюменские моржи. Эстафета пройдет 11-12 марта. Старт в 9 часов 11 марта и финиш в 15 часов 12 марта.

Спортсмены планируют проплыть самую продолжительную эстафету в ледяной воде, побив свой же рекорд по продолжительности, установленный в 2013 году. Тогда спортсмены центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" плавали непрерывно 24 часа. В этот раз они поставили себе задачу находится в воде 30 часов. Как рассказала председатель центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина, заявки в книги рекордов России, Европы и Гиннесса уже поданы. Они не бесплатные — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Стоит отметить, что тюменские моржи собираются побить только один свой рекорд. Им, кстати, до сих пор принадлежит рекорд на самую длинную дистанцию в ледяной воде — 100 км. Как уточнила Татьяна Редькина, рекорд на продолжительность, а не на протяженность. Поэтому задачи проплыть за 30 часов как можно больше километров не стоит. Можно за это время преодолеть и 40 км, а можно и 20. В зависимости от того, с какой скоростью будут плыть спортсмены центра. В 2013 году за сутки была преодолена дистанция чуть меньше 30 км, пишет "Вслyх.рy".

Установление подобных рекордов требует соблюдения довольно жестких правил. Как пояснила Татьяна Редькина, к ним относятся обязательное касание руками бортиков проруби, строгая 25-метровая длина самой проруби, обязательная передача эстафеты касанием от одного участника к другому и только в воде, а не на суше, полная видеозапись всех 30 часов рекордного заплыва, освещение эстафеты в СМИ. К обязательным условиям эстафеты относится температура воды — она не должна превышать двух градусов. А также дистанция, которую должен преодолевать спортсмен — или 100 метров, или 200 метров на выбор, но не более и не менее.