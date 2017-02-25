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25 февраля - события дня

18:00 24 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов на набережной Туры начнутся соревнования по сноуборду Big-Air "Битва на Туре".

В Тюмени в 17 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, малый зал) начнется показ спектакля "КЕДЫ. DREAMS" молодежного театра "Ремарка" при поддержке правительства и Департамента культуры Тюменской области.

В Тюмени в 17 часов в СК "Здоровье"начнется 12 тур чемпионата России среди женских команд высшей лиги "Тюмень-ТюмГУ" - "Липецк-Индезит".

В Тобольске в 10 часов во дворце наместника (Красная площадь, 1) начнется церемония вручения премии Федора Конюхова.

Этот день в истории:

1634 - русская армия во главе с боярином Михаилом Шеиным, будучи окруженной под Смоленском, капитулировала перед поляками.

1707 – родился Карло Гольдони, итальянский драматург, автор пьес "Слуга двух господ", "Хитрая вдова" и других.

1807 - в России учрежден Знак отличия военного ордена Святого Георгия.

1836 - Самуэль Кольт получил патент на свой первый револьвер.

1841 - родился Огюст Ренуар, французский художник-импрессионист.

1933 - повторно арестован выдающийся русский философ Павел Флоренский.

1940 - впервые в мире в США показан по телевизору хоккейный матч между командами "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенс". Тогда победил "Нью-Йорк" со счетом 6:2.

1943 - родился Джордж Харрисон, один из легендарной четверки "Битлз".

1946 - Красная Армия переименована в Советскую Армию.

1956 - Никита Хрущев на закрытом заседании ХХ съезда КПСС прочитал доклад "О культе личности и его последствиях", в котором впервые было рассказано о преступлениях Сталина и его подручных.

1960 - за активное участие в неудачной попытке государственного переворота в Ираке был заочно приговорен к смертной казни член партии Баас социалист Саддам Хусейн.

1973 - Нагорно-Карабахская автономная область награждена орденом Дружбы Народов.

1977 - пожар в гостинице "Россия" в Москве привел к гибели 42 человек.

1983 - умер Теннесси Уильямс (настоящее имя Томас Ланир), американский драматург и писатель.

1991 - принято решение о роспуске Варшавского договора – военно-политической организации социалистических стран Европы.

1992 - в автокатастрофе погиб Виктор Резников, поэт-песенник и композитор.

1997 - умер Андрей Синявский, российский писатель, участник знаменитого судебного процесса Синявского-Даниэля (1966 год).

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