26 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) начнется уличное гуляние "Широка Масленица".

В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре, в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 18) и на ул. Щербакова,172/1 начнутся народные гуляния, посвященные Масленице.

В Тюмени в 13 часов в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется театрализованная программа "Гуляй, Масленица!".

В Тюмени в 14 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется гала-концерт лауреатов XXVI областного смотра-конкурса детского творчества тюркоязычных народов "Тан йолдызы" и VII областного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества "Халык снгате" в рамках Дней татарской культуры в Тюменской области.

В Тюмени 15 часов на ул. Малышева, 24 начнется народное гуляние "Масленица хороша - широка ее душа!".

В Тюмени в 17 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, малый зал) начнется показ спектакля "КЕДЫ. DREAMS" молодежного театра "Ремарка" при поддержке правительства и Департамента культуры Тюменской области.

Этот день в мире:

1712 – указом Петра I основан тульский оружейный завод.

1802 – родился французский писатель Виктор Гюго.

1821 – умер Жозеф де Местр, французский политический деятель, дипломат.

1829 – родился Леви Штраус, создатель джинсов.

1848 – в Лондоне опубликован "Манифест Коммунистической партии", который написал дотоле никому не известный Карл Маркс.

1925 – установлены дипломатические отношения между СССР и Японией.

1944 – умер Петр Струве, российский экономист, историк, философ.

1969 – умер Карл Ясперс, немецкий философ, один из главнейших теоретиков экзистенциализма.

1990 – начался вывод советских войск из Чехословакии.

1993 – образована Аграрная партия России.

1994 – амнистированы и отпущены на свободу лидеры октябрьского путча 1993 году.

2003 – вступил в должность новый президент Литвы Роландас Паксас.