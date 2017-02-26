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27 февраля - события дня

18:00 26 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на ул. Володарского, 38 (ауд. 237) начнется празднование 85-летнего юбилея одного из основоположников нефтяного инженерного образования в Сибири Виктора Копылова. 

В Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) состоится первенство Вооруженных Сил РФ по легкой атлетике среди сборных команд общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ.

Этот день в мире:

1617 – заключен Столбовский "вечный мир" со Швецией. России возвращены города Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога, Гдов.

1807 – родился Генри Лонгфелло, американский поэт, автор "Песни о Гайавате".

1831 – родился Николай Ге, русский художник, один из основателей "Товарищества передвижных выставок".

1873 – родился Энрико Карузо, знаменитый итальянский тенор.

1887 – родился Петр Нестеров, легендарный российский летчик.

1887 – умер Александр Бородин, химик.

1900 – создан один из самых титулованных футбольных клубов мира – мюнхенская "Бавария".

1902 – родился Джон Стейнбек, американский писатель, лауреат Нобелевской премии.

1904 – родился Юлий Харитон, советский физик-атомщик.

1932 – день рождения двух талантливейших актеров - русского Евгения Урбанского и американки Элизабет Тейлор.

1933 – совершен поджог здания германского парламента – рейхстага.

1936 – умер Иван Павлов, ученый-физиолог, лауреат Нобелевской премии.

1939 – в возрасте 70 лет умерла вдова Ленина Надежда Крупская.

1956 – родилась популярная в СССР эстрадная певица Анне Вески.

1957 – родилась Татьяна Догилева, актриса московского театра им. Ермоловой.

1957 – реабилитирован и восстановлен в партии маршал Михаил Тухачевский.

1990 – Президиум Верховного Совета СССР учредил впервые в российской и советской истории пост президента.

2000 – федеральные войска разгромили крупную группировку боевиков в районе Аргунского ущелья.

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