Тюменцев и гостей города приглашают на гулянья

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Массовые гулянья и фольклорные праздники состоятся во всех районах города в дни масленичной недели. Гостей праздника ждут игры, развлекательные программы и конкурсы.

Как сообщает городской департамент культуры, 24 февраля Дом культуры "Водник" приглашает тюменцев на народное гулянье на ул. Пражской, 27 в 14 часов. Гостям праздника покажут театрализованное представление с участием ростовых кукол и масленичные игры.

Дом культуры "Орфей" ждет тюменцев и гостей города 25 и 26 февраля. Народное гулянье "Проводы зимы" начнется 25 февраля в 12 часов (п. Комарово) и в 15 часов (уличная площадь у ДК "Орфей"). 26 февраля народное гулянье "Ой, Маслёна-красота! Открывай-ка ворота!" в 14 часов начнется на уличной площади у ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) и в 16 часов 30 минут в п. Верхний Бор (ул. Славянская, 9). Для гостей праздника организаторы приготовили театрализованное представление, традиционные масленичные игры и забавы, интерактивные площадки для всей семьи. Завершатся гулянья сжиганием чучела Масленицы.

26 февраля в 11 часов на площади Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10), в 13 часов – в сквере Изыскателей (ул. Республики, 213) и в 15 часов на спортивном корте на ул. Вербной начнутся праздничные игровые программы, уличные гулянья "Широка масленица". Масленичные скоморохи Фомка и Еремка познакомят гостей с народными масленичными играми и забавами, пригласят в гости красавицу Весну, которая загадает весенние загадки, соберет всех друзей в большой хоровод, устроит "Петушиные бои" и гонки на "ватрушках". А Баба-яга проведет конкурс забавных частушек и гонки на метле. Все желающие смогут насладиться вкусными блинчиками и сладкой ватой. Будут работать торговые точки и интерактивные площадки "Снежный дартс", "Богатырская сила", "Кушак" и фотозона "Матрёшки". Праздник будет проходить под веселые народные песни и пляски со сказочными персонажами.

26 февраля в 12 часов в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 18) Центр русской культуры приглашает тюменцев на народное гулянье "Сударыня Масленица!". Гостей ждут забавы молодецкие, состязания богатырские, бои рыцарские, хороводы девичьи, лакомства масленичные бесплатные – блины с пылу с жару да горячий чай с баранками. Гости смогут отправиться в увлекательное путешествие с Веснянкой по масленичной неделе, познакомиться с традициями и обрядами праздника. Участников ждут незабываемые впечатления, сюрпризы, праздничное настроение и весенняя атмосфера.

Кульминацией празднества станет народное гулянье "Широкая Масленица" 26 февраля, которое начнется в 12 часов на Цветном бульваре, куда приглашает всех жителей и гостей города Дом культуры "Водник". В духе традиционных русских широких гуляний программа одновременно будет проходить на различных площадках. На сцене – песни, танцы да забавы, где всех гостей будут ожидать яркие и запоминающиеся выступления творческих народных коллективов города, театрализованная зарисовка, а в перерывах между выступлениями – знакомство с масленичными традициями, конкурсы с призами от организаторов и партнеров мероприятия. Самые смелые и сильные смогут проявить свои способности во время проведения конкурса по поднятию гири и творческого конкурса по исполнению народных частушек.

На протяжении всего гулянья будут работать интерактивные площадки, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым: "Перетягивание каната", "Богатырские бои", "Шапочный турнир", "Народные танцы и игры", "Вертелка", "Поцелуйные игры", "Бег в мешках", "Метание валенка". Будет организована территория развлечений для всей семьи: "Снежный тир", "Всадник", "Три ноги", "Казачьи забавы для детей".

"Город мастеров" приветливо встретит не только детей, но и взрослых. Занимательные мастер-классы по изготовлению народных кукол, росписи на холщовых сумках и пряниках оставят радостные воспоминания о празднике, поскольку каждый гость "Города мастеров" уйдет с продукцией, изготовленной своими руками.

В завершение праздника состоится награждение участников конкурса на лучшую куклу-чучело "Тюменская Маслёна-2017". Кукла-победитель продолжит шествие, и в 2018 году город встретится с ней.

26 февраля в 13 часов на площади у Центра культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется театрализованная программа "Гуляй, Масленица!". В этот день веселые скоморохи-затейники выйдут в народ с хороводами, песнями, плясками, играми, конкурсами, с шутками-прибаутками, а творческие коллективы города подарят музыкальные и танцевальные номера гостям праздника. В концертной программе примут участие более 70 человек, а также специально приглашенный фольклорный коллектив "Цветень" из Кургана. В течение всего праздника присутствующим представится уникальная возможность принять участие в народных играх и забавах, таких как "Бой мешками", "Перетягивание каната", "Бег в мешках", а также все желающие смогут принять участие в массовом флешмобе – народном хороводе в русских платках. Кульминацией праздника под всеобщее ликование станет сожжение чучела Масленицы.

26 февраля в 15 часов на площади перед Домом культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется программа "Открывай ворота – Масленица пришла". В легкой и доступной форме зритель узнает об истории возникновения праздника, традициях, обрядах масленичной недели. Гостям праздника покажут театрализованное представление с участием ростовых кукол и традиционные масленичные игры.

26 февраля в 10 часов в микрорайоне Ватутино (бульвар Шаимский), в 12 часов на ул. Щербакова, 172/1 и в 15 часов на площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24) начнутся народные уличные гулянья. Приглашаются все жители города от мала до велика на театрализованное представление "Масленица хороша – широка ее душа!". Программу подготовили специалисты ДКиТ "Торфяник". Гостей праздника ждут народные забавы, хороводы, силовые конкурсы, музыкальные номера. Не обойдется и без традиционного угощения – кружевных блинов. Ведь съесть блин на Масленицу значит проглотить кусочек солнца, его тепла, нежности и щедрости. Вместе с Масленицей и красавицей Весной жители города дружно проводят Зиму. Сувениры и призы ждут самых активных участников конкурсов и спортивных состязаний.