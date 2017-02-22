Игорь Пономаренко: зрители поют все песни, которые мы исполняем

Фото из соцсети "ВКонтакте"

Санкт-Петербургский симфонический оркестр под руководством Игоря Пономаренко расширился до полной линейки инструментов. 22 музыканта гастролируют по стране с новой программой "Наши рок-хиты".

Игорь Пономаренко и его коллектив представят тюменцам новую программу "Наши рок-хиты" на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 25 февраля, начало в 19 часов.

Находясь в дороге, дирижер оркестра дал телефонное интервью "Тюменской линии".

- Игорь, какие инструменты дополнили оркестр?

- Меня часто спрашивают об этом. Состав сильно не расширился. Мы дополнили оркестр одним инструментом, только и всего. В основе оркестра три струнно-смычковых и четыре деревянных духовых инструмента – обычно флейта, гобой, кларнет и фагот. У нас было три меди и три дерева, а теперь полный комплект. Хотелось выстроить всю линейку инструментов симфонического оркестра, фагота не хватало. У фагота очень красивый тембр.

- Какие композиции услышат ваши поклонники в новой программе?

- Как говорится, каждой твари по паре. (Смеется.) Наших питерцев будем играть, по две песни каждой команды. Сами песни пусть останутся сюрпризом, а исполнителей назову: ДДТ, "Ленинград", "Король и Шут", "Аквариум", "Сплин", Земфира, "Кино". Будет немного западного, повторим какие-то композиции из "Симфонических рок-хитов".

- Как готовитесь к концертам?

- Я вообще не рокер, не был никогда им. Был всегда обычным воспитанным мальчиком. (Смеется.) Я знаком с питерским роком, все это было рядом, ну просто я не фанател никогда. У меня такое объективное отношение ко всем группам, фактически одинаковое. Наверное, это хорошо. У меня нет пристрастий. К примеру, я не являюсь фанатом "Кино". Просто я сам писал стихи, и как музыкант я объективно смотрю, что лучше, без какого-то предвзятого отношения.

Потом мы делаем все коллегиально. Все участвуют в процессе, мы не государственный оркестр – все делаем сами. Также обсуждаем программу, когда кто-то подходит и говорит: "О, давайте сделаем "Парк Горького". И зал качает. Как-то предложил сделать "Автограф". Я говорю: "Вы его даже не знаете, потому что многих из вас даже в живых не было!". И это правда.

Сомневался про песню "Вечно молодой" "Смысловых галлюцинаций", потому что она совсем специальная. Мне казалось, что она не ляжет. Песня должна лечь на аранжировку, чтобы она зазвучала в оркестре. Мне казалась, что она не получится. А когда мы заиграли, я понял, что классно получилось. Движемся путем эксперимента и опыта.

- Просил ли кто-либо из исполнителей русского рока сыграть свой хит?

- Я ни с кем не советовался, никто не просил меня, мы все это сделали сами. После того как сыграли западные рок-хиты, подумали, что можно и наши тоже играть. Когда мы знакомились с современными рокерами, никто из них не знал, что мы играем их песни. А сейчас пошла такая тенденция: "Мумий Тролль" услышали, что мы играем их песни и выложили у себя в социальной сети, Найк Борзов выложил на своей странице.

- С кем из рокеров довелось работать на одной сцене?

- Был концерт с Би-2. Месяца три назад мы играли с группой "Агата Кристи" в Петербурге. Это интересный опыт – всякое соединение всегда радостно.

У меня больше личных знакомств с западными звездами. Все было по молодости, я не был фанатом, но стал. В прошлом я играл в "Терем-квартете". Мы гастролировали, выступали на телевидении и радио, там со многими встречались.

С симфоническим оркестром мы делали в Петербурге программу с песнями Квинов (Группа Queen. - Прим. ред.). Приезжала кавер-группа. Конечно, хотелось познакомиться с Фредди Меркьюри.

- Подстраиваете ли вы репертуар оркестра под спрос публики?

- Мы навязываем свой вкус, можно так сказать. Публики слишком много, чтобы слушать каждого. Но и так не делается обычно. Поэтому играем стандартную полуторачасовую программу.

- Какие песни на концерте поют зрители?

- Зрители поют все песни. Даже если не знают слов, один куплет все же исполнят. Аранжировки узнаваемы, соблюдены все песенные формы. Не было желания уйти и развивать композицию. Сделано сложно, интересно, по-своему украшено. И все же по форме музыка звучит так же, как и в песне.

- Кто работает над сценографией и светом?

- Работаем в основном с экраном – с видео и фото. К сожалению, свет с собой мы возить не можем. Работаем над оформлением сами. Если будет хороший зал, то на концерте будет и полыхать. У нас есть всякие разные интересные моменты. Увидите сами, что мы не просто сидим и играем, нам есть что показать.

Ирина Ромашкина