Специалисты патологоанатомического бюро тюменского "Медгорода" освоили новые методы диагностики

Фото пресс-службы Медгорода

Мастер-класс по онкоурологии для специалистов тюменского патологоанатомического бюро (ПАБ), которое является структурным подразделением ГАУЗ ТО "МКМЦ" Медицинский город", провела ведущий российский специалист по морфологии в области патологий мочеполовой системы Нина Горбань.

Как рассказала заведующая ПАБ Елена Иванова, мероприятие было интересным и актуальным для тюменских медиков. Гость из Москвы рассказала о том, какие дополнительные исследования необходимо проводить для более адекватной диагностики опухолей почек, предстательной железы и мочевого пузыря, в том числе подробно остановилась на высокотехнологичных методах, таких как иммуногистохимия.

"Наши доктора поняли некоторые свои ошибки в диагностике патологий органов мочеполовой системы, освоили новые методы морфологического исследования. Это чрезвычайно важно, ведь, чем точнее мы поставим диагноз, тем правильнее клиницисты будут лечить пациента и тем лучше будет качество жизни пациента после проведенной терапии", - сказала она.

По словам Елены Ивановой, новые методики, которым обучила тюменских специалистов Нина Горбань, уже можно использовать на базе "Медицинского города", поскольку в учреждении имеется все необходимое для этого оборудование.

"У нас есть лаборатория, наши врачи обучены методам имунногистохимического исследования, но при ряде опухолей мы использовали только стандартное гистологическое исследование, а Нина Андреевна показала нам именно те панели маркеров, которые необходимо применять при той или иной опухоли патологии", - пояснила специалист.