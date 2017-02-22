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"Транснефть – Сибирь" продолжает реализацию соцобъектов нефтепровода Заполярье – Пурпе

16:59 22 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

АО "Транснефть – Сибирь" продолжает реализацию объектов социальной инфраструктуры нефтепровода Заполярье – Пурпе. 

На рабочем совещании в Новом Уренгое обсудили вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры нефтепровода Заполярье –  Пурпе. В совещании приняли участие заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Сметанюк, представители компании-заказчика АО "Корпорация Развития", руководители подрядных организаций.

Запуск в эксплуатацию нового магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе, связавшего заполярные месторождения Ямала и севера Красноярского края с единой нефтетранспортной системой России, состоялся 18 января 2017 года. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин, который отметил, что проект был реализован на высоком профессиональном уровне.

Помимо строительства нефтепровода Заполярье – Пурпе, инвестиционный проект ПАО "Транснефть" предусматривает возведение ряда инфраструктурных объектов. Данные объекты необходимы как для обеспечения деятельности магистрального нефтепровода, так и для развития городов и районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Часть из них уже сдана в эксплуатацию, в том числе жилые дома, газовая котельная, инженерные сети в Коротчаево и автомобильный мост, соединивший Надым и Новый Уренгой. Ряд объектов инфраструктуры находится в процессе строительства, еще несколько - на стадии проектной документации.

Как было отмечено на совещании, 10 февраля завершились конкурсные процедуры по выбору генерального подрядчика по строительству полигона бытовых отходов (ТБО) в Тазовском районе, на 24 февраля запланировано подписание договора с победившей организацией. В начале марта 2017 года начнутся работы по обустройству вахтового городка в поселке Тазовском, где будут проживать до 50 строителей полигона ТБО.

С учетом пожеланий жителей Коротчаево, на месяц раньше планового срока - к 1 сентября 2017 года – планируется сдача в эксплуатацию детского сада в поселке. Для активизации строительных работ на совещании поставлена задача при взаимодействии с администраций Нового Уренгоя в краткие сроки обеспечить тепло- и электроснабжение объекта. В строящемся здании ведется монтаж перекрытий второго этажа.  

Кроме того, продолжается строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Коротчаево. В связи с морозами, достигавшими в декабре и январе отметки ниже минус 40 градусов, строительно-монтажные работы временно приостанавливались. В связи с этим на совещании поставлена задача сократить отставание от графика, обеспечивая своевременность и регулярность поставок стройматериалов и производства работ.   

В Коротчаево также ведется строительство современных канализационно-очистных сооружений производительностью 5 тыс. куб. м в сутки, которые необходимы для дальнейшего развития инфраструктуры поселка. В Новом Уренгое строится девятиэтажный жилой дом. Ожидается, что к концу октября 2017 года в него заселятся семьи сотрудников Уренгойского управления магистральных нефтепроводов, сообщает пресс-служба АО "Транснефть – Сибирь".

Соб. инф.

Теги: Ямал , Транснефть-Сибирь , Заполярье – Пурпе

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