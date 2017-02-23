Владимир Якушев: российские воины - пример мужества, отваги и стойкости

admtyumen.ru

В День защитника Отечества российский народ чествует всех, кто отстаивает интересы нашей Родины, вносит свой вклад в укрепление ее могущества, в создание сильного, свободного и независимого государства.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Российские воины - пример мужества, отваги и стойкости для подрастающего поколения. Вы вселяете в нас спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, веру в светлое и надежное будущее, которое мы создаем все вместе. Готовность доблестно трудиться во имя нашей страны - мощная опора для развития, стабильности в экономике и социальной сфере", - подчеркнул глава региона, поздравляя тюменцев с Днем защитника Отечества.

Тюменцы по праву гордятся героическими подвигами отцов и дедов, которые с честью и достоинством сражались за мирное небо над головой, бесстрашно шли к победе, сказал губернатор.

"Эту память мы пронесем через года, передадим нашим детям и внукам. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо Отчизны! Мира и добра вам и вашим семьям!", - обратился к защитникам Отечества Владимир Якушев.

Напомним, о том, что такое военная служба, губернатор Тюменской области знает не понаслышке. Владимир Якушев проходил срочную военную службу в Советской Армии с 1986 по 1988 годы, и имеет воинскую специальность "стрелок-наводчик пулемета БТР".

Евгений Бабенко