Степан Киричук: День защитника Отечества - поистине всенародный праздник

admtyumen.ru

Праздник защитника Отечества - знак глубокой признательности всем, кто стоит на страже безопасности Российской Федерации, чьи стойкость, мужество и высокий профессионализм являются образцом чести и преданности своей Родине для всех жителей страны.

Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Тюменской Степан Киричук, поздравляя воинов армии и флота, ветеранов Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и всех жителей региона с Днем защитников Отечества.

"Поздравляю с этим поистине всенародным праздником всех, кто служил или служит в Вооруженных Силах нашей страны. Поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь защите Родины. Защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей великой страны. Потому в этот день добрых слов заслуживают и те, кто обеспечивает высокий уровень обороноспособности и могущества государства у заводских станков, у школьной доски или на сельской ферме", - подчеркнул Степан Киричук.

Российский народ гордится всеми, кто на протяжении веков самоотверженно отстаивал свободу и независимость России, кто сберег Отечество и на деле доказал, что такое быть настоящим, подлинным патриотом своей Родины, заявил сенатор.

"Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем ваш подвиг - великую Победу! От всей души желаю защитникам Отечества, а также разделяющим с ними тяготы военной службы родным и близким доброго здоровья, счастья, благополучия, успешной работы во имя укрепления могущества нашей державы – великой России! С праздником вас, дорогие друзья!", - обратился к тюменцам Степан Киричук.

Евгений Бабенко