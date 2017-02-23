Владимир Якушев сыграл в хоккей в честь Дня защитника Отечества

asnta.ru

Хоккейная дружина "Прогресс", за которую выступал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выиграла традиционный турнир любительских команд, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сообщает агенство спортивных новостей "Тюменская арена".

Глава региона внес весомый вклад в успех своей команды. Владимир Якушев надежно действовал в защите и своевременно подключался к атакам, забросив одну шайбу. Второе место по итогам поединков в один круг занял "Водник". Третьей финишировала "Красная Машина", которая не уступила "Прогрессу" в личной встрече – 4:4. На четвертой позиции расположилась дружина "Ветеран" из Ялуторовска.

"В такой значимый для нас праздник, как День защитника Отечества, хочется заняться мужским делом, каковым, бесспорно, является хоккей. Это и дань традиции, и организм, как говорится, требует нагрузки. Поэтому всем хоккейным сообществом 23 февраля такие вот турниры мы и проводим", - сказал Владимир Якушев.

По словам главы региона, хоккей - далеко не единственный его спортивный интерес.

"Есть и другие виды спорта, которыми также интересно заниматься. Но при возможности, когда появляется время, стараюсь выходить на лед. Игровые виды добавляют позитивных эмоций, потому что это и общение в команде, и погружение в захватывающую атмосферу, которую очень трудно передать словами. Игроки и подшучивают друг над другом, и зацепить слегка в борьбе могут. На площадке все равны. Когда ты понимаешь, что где-то ошибся и подвел команду, то это серьезно напрягает. И совершенно другие эмоции испытываешь, когда удается помочь команде. Например, выполнить голевую передачу, забросить шайбу или надежно сыграть в обороне", - поделился впечатлениями губернатор.

По итогам турнира в каждой из команд были определены лучшие игроки. Ими стали прогрессовец Андрей Астанин, вратарь "Водника" Давид Гаасс, Владислав Чураков из "Красной Машины" и ялуторовский хоккеист Сергей Захаров. Лавры лучшего снайпера турнира достались Сергею Дегтяреву из "Красной Машины", который семь раз поразил ворота соперников.

Евгений Бабенко