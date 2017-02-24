Почетному гражданину Тюмени Виктору Копылову исполнилось 85 лет

vseont72.ru

85-летний юбилей отмечает почетный гражданин города Тюмени, директор НИИ истории, науки и техники Зауралья Тюменского индустриального университета, доктор технических наук, профессор Виктор Копылов, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

В 1954 году Виктор Ефимович окончил Свердловский горный институт по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин" и этой профессии посвятил свою дальнейшую жизнь. Начав как ассистент в своем институте, Виктор Копылов продолжил освоение профессии в качестве бурового мастера, инженера, начальника геологической партии. Затем ушел в науку, став доцентом кафедры техники разведки Свердловского горного института. С 1964 года Виктор Ефимович преподавал в Тюменском индустриальном институте, который возглавлял в 1973 – 1986 годах. При Тюменском нефтегазовом университете в 1983 году ученый создал Музей истории науки и техники Зауралья.

Виктор Копылов принимал участие в создании "Большой Тюменской энциклопедии" (2004). Он – автор более 700 научных трудов, в том числе 27 монографий и шести изобретений. Труды почетного гражданина города Тюмени признаны не только в России, но и далеко за ее пределами, а также отмечены государственными наградами.

Редакция информационного агентства "Тюменская линия" поздравляет Виктора Ефимовича с юбилеем.