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Почетному гражданину Тюмени Виктору Копылову исполнилось 85 лет

09:38 24 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
vseont72.ru

85-летний юбилей отмечает почетный гражданин города Тюмени, директор НИИ истории, науки и техники Зауралья Тюменского индустриального университета, доктор технических наук, профессор Виктор Копылов, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

 В 1954 году Виктор Ефимович окончил Свердловский горный институт по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин" и этой профессии посвятил свою дальнейшую жизнь. Начав как ассистент в своем институте, Виктор Копылов продолжил освоение профессии в качестве бурового мастера, инженера, начальника геологической партии. Затем ушел в науку, став доцентом кафедры техники разведки Свердловского горного института. С 1964 года Виктор Ефимович преподавал в Тюменском индустриальном институте, который возглавлял в 1973 – 1986 годах. При Тюменском нефтегазовом университете в 1983 году ученый создал Музей истории науки и техники Зауралья.

Виктор Копылов принимал участие в создании "Большой Тюменской энциклопедии" (2004). Он – автор более 700 научных трудов, в том числе 27 монографий и шести изобретений. Труды почетного гражданина города Тюмени признаны не только в России, но и далеко за ее пределами, а также отмечены государственными наградами.

 Редакция информационного агентства "Тюменская линия" поздравляет  Виктора Ефимовича с юбилеем.

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