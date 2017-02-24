Тюменские токсикологи посоветовали пить огуречный рассол при похмелье

abclocal.go.com

Праздничные застолья становятся тяжелым испытанием для организма. По словам заведующей токсикологическим отделением ОКБ №1 Ирины Чайковской, в отделение пациенты попадают в том случае, когда прием и передозировка алкоголя угрожает жизни, зачастую без сознания.

В более легких случаях имеет смысл обратиться в неотложную наркологию. При похмельном синдроме в домашнем режиме стоит провести детоксикацию организма. Для этого надо пить много жидкости. Это может быть простая чистая вода, сладкий чай с лимоном, огуречный рассол, пишет сегодня газета "Тюменская область сегодня".

Также необходимо принять любое адсорбирующее средство, например, активированный уголь. При учащенном сердцебиении поможет успокоительное средство на основе пустырника и валерианы. По словам токсикологов, легкие формы похмелья постепенно сходят на нет в течении 6-36 часов, более тяжелые могут сохраняться от двух суток до пяти дней.