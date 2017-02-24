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Студенты создали мемориал пограничникам, погибшим на острове Даманском

13:51 24 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
cdn.fishki.net

Проект "Даманский в наших сердцах" представит студентка Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Ольга Федоровская на региональном этапе Всероссийского "Арт-Профи Форума".

Мемориальный обелиск, установленный на дальневосточной земле в честь пограничников, погибших на острове Даманском, хранит имена и трех наших земляков — выпускника колледжа Анатолия Яковлева, а также Александра Шестакова и Юрия Ахметшина.

Ранее в Тюмени не было памятного места, где можно было бы почтить память земляков. Теперь такое место для ветеранов пограничников, служивших на Дальнем Востоке, есть. На территории Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса открыт памятник пограничникам советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманском и озере Жаланашколь, пишет "Мегaтюмень".

Кроме того, в музейном комплексе колледжа создана комната "Форпост пограничников России" - памятное место, которое рассказывает о событиях "расстрелянного острова 1969 года".

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