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Эксперты назвали лучшую больницу Тюмени

15:23 24 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменского ГМУ

Рейтинг больниц и поликлиник, оказывающих стационарную медпомощь, составил общественный совет департамента здравоохранения Тюменской области по итогам 2016 года. Тюменцы высоко оценили работу областной больницы №3.

В середине прошлого года здесь внедрили новую технологию лечения грыжи через проколы, что позволяет поднять пациента на ноги уже через день. До нового года провели 21 такую операцию, а в 2017 планируют сделать их более сотни, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

При содействии губернатора региона Владимира Якушева больница получила ультразвуковое оборудование для восстановления зрения. Технология позволяет заменить хрусталик, не извлекая, а измельчая его ультразвуком – это значительно уменьшает диаметр разреза (вместо 12 достаточно всего 2 миллиметра) и снижает послеоперационные риски.

Высокие технологии внедрены и в кардиологии.  В 2016 году  они начали наблюдать своих пациентов дистанционно. Специальный прибор устанавливается у пациента дома, следит за состоянием его сердца и информирует о динамике сердечной деятельности врачей. При возникновении сбоев доктор получает смс-уведомление и сразу вызывает пациента на осмотр.

В ближайшее время медики ОБ-3 продолжат внедрять высокотехнологичные процессы: это,  прежде всего, касается оперативных вмешательств в акушерстве и гинекологии, артроскопических операций в травматологии и так  далее. Кроме того, в 2017 году больница планирует полностью перейти на электронную медицинскую карту, модернизировать компьютерное оборудование в стационаре и отделениях поликлиники, внедрить электронную систему управления медицинскими процессами.

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