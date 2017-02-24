Эксперты назвали лучшую больницу Тюмени

Фото Тюменского ГМУ

Рейтинг больниц и поликлиник, оказывающих стационарную медпомощь, составил общественный совет департамента здравоохранения Тюменской области по итогам 2016 года. Тюменцы высоко оценили работу областной больницы №3.

В середине прошлого года здесь внедрили новую технологию лечения грыжи через проколы, что позволяет поднять пациента на ноги уже через день. До нового года провели 21 такую операцию, а в 2017 планируют сделать их более сотни, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

При содействии губернатора региона Владимира Якушева больница получила ультразвуковое оборудование для восстановления зрения. Технология позволяет заменить хрусталик, не извлекая, а измельчая его ультразвуком – это значительно уменьшает диаметр разреза (вместо 12 достаточно всего 2 миллиметра) и снижает послеоперационные риски.

Высокие технологии внедрены и в кардиологии. В 2016 году они начали наблюдать своих пациентов дистанционно. Специальный прибор устанавливается у пациента дома, следит за состоянием его сердца и информирует о динамике сердечной деятельности врачей. При возникновении сбоев доктор получает смс-уведомление и сразу вызывает пациента на осмотр.

В ближайшее время медики ОБ-3 продолжат внедрять высокотехнологичные процессы: это, прежде всего, касается оперативных вмешательств в акушерстве и гинекологии, артроскопических операций в травматологии и так далее. Кроме того, в 2017 году больница планирует полностью перейти на электронную медицинскую карту, модернизировать компьютерное оборудование в стационаре и отделениях поликлиники, внедрить электронную систему управления медицинскими процессами.