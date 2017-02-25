Конкурс социальных видеороликов пройдет весной в Тюмени

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Тюменская область перейдет на новый порядок обращения с отходами уже в 2017 году, который в стране и регионе объявлен Годом экологии.

С целью донести до тюменцев, в чем заключается новые принципы обращения с мусором, в Тюмени пройдет конкурс социальных видеороликов “Новая жизнь коммунальных отходов. Красота природы вокруг нас зависит от каждого из нас”. Об этом, как сообщает "Вслyх.рy", на пресс-конференции рассказал глава управления водных ресурсов и недропользования областного департамента недропользования и экологии Александр Рейн.

“Данный конкурс является поддерживающим мероприятием к переходу на новый порядок обращения с отходами. Сейчас уже начался прием заявок, который продлится до 2 мая. Подведение итогов и награждение победителей состоится 5 июня - во Всемирный день охраны окружающей среды”, - пояснил Рейн.