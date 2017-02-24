up

24.02.2017 пятница

EUR 60.4535

USD 57.4762

В Тюмени -6..-8 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Легендарная Nokia 3310 станет тоньше и получит цветной дисплей

12:45 24 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
telegraf.com.ua

Характеристики обновленной версии легендарного мобильного телефона Nokia 3310 попали в СМИ.

Аппарат будет более тонким и легким, поскольку за последние почти 20 лет соответствующие компоненты стали существенно меньше.

Кроме того, в отличие от предшественника с монохромным дисплеем с разрешением 84×84, у новинки будет увеличенный цветной экран. Однако и он, вероятней всего, не будет обладать высокой разрешающей способностью, что позволит экономней расходовать батарею.

Кроме того, предполагается расширить спектр цветов корпуса. Помимо традиционных серого, черного, синего и пепельного, в продаже появятся красные, зеленые, желтые аппараты, а также еще нескольких оттенков. Будут ли их панели сменные, не уточняется.

В целом же дизайн новой модели станет мало отличаться от образца 2000 года, Nokia 3310 в целом останется классическим кнопочным телефоном.

В середине февраля стало известно, что владеющая правами на торговую марку Nokia финская компания HMD Global представит современную версию мобильного телефона Nokia 3310. Подробностей о характеристиках аппарата не сообщалось, приводилась лишь ориентировочная стоимость культового аппарата — 59 евро (примерно 3,5 тысячи рублей).

Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. Было продано более 126 миллионов телефонов этой модели. В интернете широко разошлись мемы, в которых аппарат характеризуется как самый прочный материал во Вселенной. Так, британские СМИ нашли владельца Nokia 3310, купленной 17 лет назад и работающей до сих пор, сообщает "Лента.ру".

Последние новости

15:55 В Киеве решили не сносить арку дружбы народов
15:23 Эксперты назвали лучшую больницу Тюмени
14:55 Трем российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом
13:51 Студенты создали мемориал пограничникам, погибшим на острове Даманском
12:45 Легендарная Nokia 3310 станет тоньше и получит цветной дисплей
12:01 В Викуловском районе стало больше многодетных семей
11:46 Петр Ильичев временно возглавил постпредство России при ООН  
11:22 Тюменских водителей и пешеходов научат уважать друг друга
10:58 Тюменские токсикологи посоветовали пить огуречный рассол при похмелье
10:37 Отличившихся школьников примут в вузы без вступительных испытаний
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев сыграл в хоккей в честь Дня защитника Отечества

Владимир Якушев: российские воины - пример мужества, отваги и стойкости

Губернатор вручил правительственные и региональные награды выдающимся жителям Тюменской области

Политика

Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям

Областная дума сэкономила более шестидесяти миллионов рублей

Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

Экономика

Тюменскую птицефабрику ждет модернизация

Тюменские школы укомплектуют партами местного производства

Тюменские села обеспечиваются качественной питьевой водой

Общество

В Киеве решили не сносить арку дружбы народов

Эксперты назвали лучшую больницу Тюмени

Студенты создали мемориал пограничникам, погибшим на острове Даманском

Спорт

Трем российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом

Лыжник Устюгов стал серебряным призером чемпионата мира

Более ста самбистов примут участие в тюменском турнире

Происшествия

Следователи разоблачили коррумпированного снабженца в областной больнице

В Пыть-Яхе подросток спрыгнул с крыши многоэтажки

Бывший студент ТИУ отработает взятку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+