Трем российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом

PG21.ru

Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила россиян Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову и Алексея Сокирского до международных соревнований как нейтральных атлетов.

При этом, были отклонены шесть других заявок, сообщается в пресс-релизе организации.

Российские легкоатлеты из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не смогли выступить на Олимпиаде-2016. При этом ассоциация подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для россиян, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

Ассоциация легкоатлетических федераций допустила прыгунью с шестом Сидорову, бегунью Сивкову и метателя молота Сокирского к выступлениям под нейтральным флагом. При этом отмечается, что участие спортсменов в соревнованиях будет зависеть от правил каждого конкретного турнира.

Отмечается, что ассоциация получила в общей сложности 48 заявок от российских спортсменов, 28 из которых были одобрены, сообщает "Р-спорт"