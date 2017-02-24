В Киеве решили не сносить арку дружбы народов

architectureguru.ru

Арку Дружбы народов в Киеве сносить не будут.

Об этом рассказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, это позволит сэкономить 200 тысяч гривен, которые пришлось бы потратить на демонтаж конструкции.

Вятрович добавил, что скульптура возле арки, где двое мужчин держат серп и молот должна быть снесена в рамках закона о декоммунизации.

Всего в украинской столице остаются 29 памятников, которые должны быть демонтированы. Речь, в частности, идет о бюсте Карла Маркса на территории фабрики Roshen и памятной доске Владимиру Ленину на станции метро "Театральная".

Монумент Арка дружбы народов был открыт на правом берегу Днепра в Киеве в 1982 году. Памятник состоит из трех элементов: арки в виде огромной радуги, бронзового изваяния двух трудящихся (украинца и русского, держащих над головой ленту с орденом Дружбы народов) и гранитной скульптурной группы, изображающей сцену Переяславской рады, сообщает "Лента.ру".