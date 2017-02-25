В Тюменской области продолжается реконструкция храмов

admtyumen.ru

В Ершово, под Ишимом, заканчивается строительство храма святого Петра Столпника. Создание этого храма в 2016 году инициировали ишимцы, когда отмечали 200-летний юбилей русского писателя, поэта – сказочника Петра Ершова.

Храм строится на малой Родине поэта-сказочника. Возрождается он на месте, где изначально стоял родительский дом Ершовых. Позднее, уже в середине девятнадцатого столетия, Петр Ершов выстроил здесь храм во имя святого Петра Столпника. В советские годы храм разрушили и поставили памятник погибшим воинам-землякам, пишет "Тюмeнская облaсть сегoдня".

Нынешнее строительство храма осуществляет Ишимская Епархия на средства москвича Сергея Козубенко, мецената с сибирскими корнями. Расписывать храм предполагается в каноническом стиле иконописания.

Другой возрождаемый в Ишиме храм – Троицкий – еще ждет своих попечителей. Церковь во имя Живоначальной Троицы истоками уходит в 1826 год. По данным исследования ишимского краеведа Геннадия Крамора, тогда "градо – Ишимские прихожане" начали хлопотать о строительстве новой церкви. А "родовым попечителем" нового храма стали ишимские купцы Еманаковы. Церковь они построили на возвышении обширной Базарной площади в строгом стиле классицизма. Построенный на "бойком" месте храм пользовался большой популярностью в городе. В 1914 году в Троицкой церкви числилось 2557 прихожан. В 1929 году храм "из очага культа" превратили в "очаг культуры". В настоящее время Ишимская Епархии проводит работу по подготовке проектно – сметной документации.

Еще около 10 храмов южной территории Тюменского региона нуждаются в возрождении. Не завершено строительство церквей в Сладково, Большое Сорокино.

Напомним, в 2013 году Священный Синод учредил Ишимскую Епархию. Ее управляющим назначен епископ Тихон, который 18 лет прослужил наместником Свято – Троицкого монастыря и ректором духовного училища Тюмени.