Тюменцы вошли в сотню лучших школьников страны

Фото: inkazan.ru

Знатоки татарского языка и татарской литературы достойно представили Тюменскую область на всероссийской олимпиаде, которая прошла в Казани. Все восемь участников вернулись домой титулованными призtрами и победителями.

В олимпиаде участвовало более 100 школьников из разных регионов страны. Олимпиада состояла из двух туров. В первом ребята выполняли задания по татарскому языку и литературе, во втором - читали наизусть стихотворения и монологи знаменитых писателей-юбиляров Фаниса Яруллина или Разиля Валеева. Своими проникающими в душу выступлениями участников и членов жюри поразили Рузанна Фастуллина, Элина Хисамутдинова и Дарина Ниязова. Они стали победителями среди 103 участников устного тура, сообщает "Мегaтюмень".

Приятным сюрпризом олимпиады стала творческая встреча с выдающимися деятелями и писателями республики Татарстан, знакомство с представителями Всемирного Форума татарской молодtжи, просмотр спектакля и посещение Казанского Кремля.

Отметим, в Тюменской области изучением татарской культуры, языка и литературы занимаются в 70 школах, при этом в 51 школе татарский язык и литература выделены в отдельный самостоятельный предмет.