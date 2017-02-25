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Флай-гимнастику для реабилитации инвалидов проводят в Тюмени

14:48 25 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
fitline.kh.ua

Флай-гимнастика - новое направление адаптивной физической культуры для детей с инвалидностью и особенностями здоровья, которое появилось в Тюменском областном центре реабилитации инвалидов в 2017 году. Занятия эффективны для ребят с ДЦП, задержкой речевого развития, нарушением слуха, но посещать их могут дети с любыми диагнозами.

Метод основан на комплексе индивидуальных физических упражнений в гамаке, который изготовлен по заказу из специального полотна в Перми. Флай-гимнастику преподает специалист по физической культуре, прошедший обучение в Москве. Занятия входят в курс реабилитации центра, они в игровой форме позволяют ребенку раскрепоститься как эмоционально, так и физически, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Новое направление поможет нормализовать работу вестибулярного аппарата, снять нагрузку с позвоночника, избавить ребенка от сутулости, зажатости в шейном отделе и напряжения в пояснице, развить гибкость, ловкость и координацию движений, усилить кровообращение мозга, улучшить концентрацию внимания, память и психологическое состояние.

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