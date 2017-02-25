Тюменским студентам рассказали, как добиться успеха

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О слагаемых удачного трудоустройства говорили психологи. Секретами "успешности" поделились на дискуссионной площадке проекта "Job-кафе" в рамках деловой программы Регионального чемпионата "Молодые профессионалы".

Как выгодно себя преподнести, стать востребованным и интересным для работодателя, а также другие вероятные горизонты, открывающиеся перед участниками чемпионата, студенты педагогического колледжа узнавали в столь любимой всеми неформальной обстановке проекта.

Психологи отдела профориентации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района посоветовали подходить к поиску работы не менее ответственно, чем к выполнению ежедневных рабочих обязанностей, а также раскрыли секреты составления резюме, самопрезентации и правильного собеседования.

"Чемпионат "Молодые профессионалы" дает прекрасную возможность студенту заявить о себе перед работодателем как о человеке, который стремиться самосовершенствоваться и побеждать. Участвуйте в олимпиадах, соревнованиях и чемпионатах, ведь одно из важнейших жизненных качеств – активность в достижении целей", - поделился своим мнением гость мероприятия, эксперт компетенции "Агроэкология" Николай Малышкин.