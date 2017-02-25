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Озвучены итоги Инвестиционной сессии

16:03 25 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Более 150 предпринимателей Тюменской области посетили Инвестиционную сессию, которая состоялась в Тюмени. Об этом сообщил начальник отдела информации Инвестиционного агентства Тюменской области Дмитрий Утьев.

Во время сессии состоялась презентация всех форм поддержки, реализуемых Инвестиционным агентством. Участники получили самую актуальную информацию об инвестиционных займах, микрофинансировании, программе "Гарантийный фонд", поддержке экспорта и АПК, деловых мероприятиях, семинарах и мастер-классах, проводимых Инвестиционным агентством.

Дмитрий Утьев, в частности, в своем выступлении рассказал о Вечерней школе предпринимателя, работающей в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске. Кроме того, гостей познакомили с программами семинаров по развитию сельского предпринимательства и X Дня предпринимателя, который состоится в Тюмени в мае 2017 года. Шла речь и о популяризации предпринимательства среди школьников и студентов.

Также участникам рассказали о программах Фонда микрофинансирования Тюменской области. Например, по программе "Микрофинансирование - Старт" субъекты малого и среднего предпринимательства, созданные менее года назад, могут получить кредит по ставке 10% годовых. Им предоставляется возможность отсрочки первоначального платежа по сумме основного долга до трех месяцев, пишет "Вслyх.ру".

Сельским предпринимателям доложили об итогах серии мероприятий "Школа фермера", которые прошли 8-9 февраля. Успешные фермеры рассказали свои истории учащимся сельскохозяйственных учебных заведений. Только в Армизонском, Аромашевском, Юргинском и Ялуторовском районах сертификаты об окончании "Школы фермера" получили 495 человек, из них 51 закончил занятия с отличием.

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