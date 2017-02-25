Тюменских родителей научат правильно общаться с детьми

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Тренинг – семинар для молодых семей состоится в Тюмени 25 февраля. На встрече с мамами и папами психологи поговорят на тему безусловного принятия своего ребенка.

Эта встреча будет первой в цикле, посвященному особенностям воспитания детей,пишет "Комсомольская правда -Тюмень". Как рассказали организаторы, Многие родители задаются вопросами о том, как построить нормальные отношения с ребенком? Как заставить его слушаться? Можно ли поправить отношения, если они совсем зашли в тупик?

Именно эти вопросы специалисты разберут на встрече. На семинаре рассмотрят такое понятие как безусловное принятие, поговорят о том, почему оно важно в воспитание ребенка и чем безусловное принятие отличается от попустительства и отсутствия воспитания.

Записаться на семинар можно по телефону: 68-41-22, участие бесплатное.