В тюменском детском саду открылась группа для детей-аутистов

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Все условия для детей-аутистов созданы в тюменском детском саду. По статистике, каждый 68-й ребенок в мире рождается с диагнозом "расстройство аутистического спектра".

Такие дети отличаются различными проявлениями своеобразия эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Вместе с тем, они имеют право на получение образования наравне со сверстниками, но для них требуются специальные образовательные условия

В прошлом году в рамках государственно-частного партнерства по инициативе АНО "Большие надежды" при поддержке правительства Тюменской области и администрации города Тюмени был запущен проект "Дети дождя", в рамках которого по создаются условия для социализации детей с расстройствами аутистического спектра. С декабря прошлого года на базе тюменского детского сада № 51 открыта специализированная группа.

Помещение группы зонировано под образовательные потребности детей, каждая зона оснащена специальным оборудованием, необходимым для развития ребенка, создания сенсорного и эмоционального комфорта, пишет "АиФ".

Для работы с дошколятами набрали команду квалифицированных педагогических работников (воспитателей, логопедов, дефектологов, психологов), разработали адаптированную образовательную программу, предусмотрели гибкий режим посещения садика (кратковременное или на полный день) постепенное включение детей в образовательный процесс.

Ежедневно с малышами проводят индивидуальные и групповые занятия, отрабатывают навыки повседневной деятельности в режимных моментах, формируют базовые понятия в рамках непосредственно-образовательной деятельности, а также самостоятельной деятельности детей, в том числе в играх с другими детьми.