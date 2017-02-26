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Тюменцы примут участие во Всероссийских сельских спортивных играх

19:46 25 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
rgkript.ru

Делегация Тюменской области примет участие в VIII Всероссийских сельских спортивных играх в город Бердске Новосибирской области. 1 марта в Тюмени состоится встреча со сборной командой региона, сообщает департамент по спорту Тюменской области.

В конференц-зале областного департамента по спорту в первый весенний день в 15 часов  с напутственным словом к членам тюменской сборной обратится директор областного департамента по спорту Дмитрий Грамотин.

Игры пройдут со 2 по 5 марта. В составе тюменской команды -  25 спортсменов из Тюменского, Нижнетавдинского и Ялуторовского муниципальных районов. Им предстоит состязаться в соревнованиях среди спортивных семей, механизаторов и дояров, в лыжных гонках,  полиатлоне, гиревом спорте, шахматах и шашках.

Напомним,  на летних играх 2016 года в Саратове спортсмены из Тюменской области одержали победу в общекомандном зачёте. А на зимних играх 2015 года они заняли второе  общекомандное место по гиревому спорту, на высшую ступеньку пьедестала взошла и Татьяна Мальцева из с. Кулаково, победившая в лыжных гонках на дистанции 3 км классическим стилем.

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