Молодые поэты выступят на одной сцене с Чулпан Хаматовой и Верой Полозковой

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Всероссийский конкурс молодых поэтов, который проводится на фестивале "Приношение", посвященного памяти поэтессы Беллы Ахмадулиной, набирает участников, сообщает Вести.Ru со ссылкой на пресс-службу Московского международного Дома музыки.

Победители выступят вместе с Чулпан Хаматовой и Верой Полозковой на сцене Московского международного Дома музыки (ММДМ) 19 апреля, дадут интервью центральным СМИ и опубликуют свои произведения в буклетах ММДМ. Конкурсантов ждут и другие приятные сюрпризы.

Участие в конкурсе бесплатное, заявки принимаются до 28 февраля (подробная информация об условиях участия и оформлении заявок размещена на сайте ММДМ)

К участию приглашаются авторы от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке. Отбор кандидатов пройдет в два этапа: вначале все заявки участников оценит комиссия организатора, по итогам которой 20 творческих работ допустят к оценке жюри.

Список победители отборочного тура (шорт-лист) опубликуют на сайте Дома музыки 1 марта. С этого момента посетители сайта смогут проголосовать за понравившуюся работу. По итогам голосования произведение, набравшее наибольшее число голосов, получит приз зрительских симпатий.

Трех победителей конкурса выберут члены жюри: Борис Мессерер, Евгений Рейн, Сергей Юрский, Владимир Спиваков, Олег Чухонцев, Евгений Бунимович и Вера Полозкова. Имена лауреатов назовут 1 апреля.

Призы участникам вручат на гала-концерте победителей конкурса, который состоится 19 апреля в Театральном зале Дома музыки.