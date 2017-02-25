Шесть золотых медалей завоевала российская сборная на Всемирных военных играх в Сочи

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Российская команда завоевала 11 медалей в первый день соревнований на III зимних Всемирных военных играх в Сочи, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр игр.

"В первый соревновательный день на III Всемирных военных играх были разыграны 14 комплектов медалей в четырех видах спорта. Спортсмены сборной Вооруженных сил России завоевали 11 медалей - шесть золотых, две серебряных, три бронзовых и вышли в лидеры командного зачета соревнований", - сказали в пресс-центре.

В Играх принимает участие около 1000 лучших представителей военного спорта из 26 стран Европы и Азии, в том числе - государств-членов НАТО. Состязания проходят под девизом Международного совета военного спорта "Дружба через спорт". Игры завершатся 28 февраля 2017 года.