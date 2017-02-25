Ураган "Дорис" повредил двухсотлетний бук из "Игры престолов"

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Деревья на знаменитой аллее Дарк Хеджес в Северной Ирландии, где проходили съемки сериала "Игра престолов", повредил ураган "Дорис" сообщает Газета.RU со ссылкой на Sky News.

Проспект буковых деревьев Дарк Хеджес расположен в графстве Антрим в Северной Ирландии и является одним из самых популярных туристических достопримечательностей региона.

Наибольшую популярность место приобрело после съемок "Игры престолов" — в Дарк Херджес снимали Королевский тракт, главную дорогу Вестероса, проходящую от Штормового Предела на юге до Стены на севере. Именно на Королевском тракте Арья Старк во втором сезоне знакомится с Якеном Хгаром по пути в Ночной дозор.

Дополним, портал IMDb опубликовал список эпизодов седьмого сезона сериала "Игра престолов", где датой выхода первого эпизода указано 25 июня 2017 года.