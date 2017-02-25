Открытие новых экзопланет сопровождается ажиотажем от NASA, считает Газета.RU

kp.crimea.ua

Об открытии неподалеку от Солнца планетной системы объявили на экстренной пресс-конференции в штаб-квартире NASA. Редактор отдела науки интернет-издания Газета.RU, астроном Павел Котляр разъяснил уникальность события.

"Еще лет 20-25 назад ученые думали, что Солнечная планета - это нечто уникальное, и нам очень сильно повезло, что мы, являясь представителями жизни, живем на одной из таких планет, - пояснил журналист Павел Котляр. - Однако 20 лет назад была открыта первая планета у другой звезды, сегодня уже открывают планетные системы".

Астроном пояснил, что теоретически жизнь может быть на любой планете так же, как она появилась когда-то на Земле. Журналисты Газеты.RU подчеркнули, что термин "экзопланета" не присваивает наличие обитателей.

"Она может быть без жизни, с жизнью - она может быть любой, - объяснил эксперт интернет-издания. - Если она за пределами Солнечной системы и вращается вокруг другой звезды, ей формально присуждается звание экзопланеты".

Новая система состоит из семи каменных планет, причем несколько находятся в так называемой зоне обитаемости. Журналист считает, что NASA намерено создает ажиотаж вокруг открытия, чтобы выгоднее продать плоды своих ученых.

"Российским ученым, да и многим ученым в других странах, менее успешных в науке, есть чему здесь поучиться, - считает Павел Котляр. - Это публичное мероприятие, которое позволяет привлечь к нему максимальное внимание СМИ со всего мира. Тут есть и более прагматичный аспект, которого придерживаются ученые. Чем больше внимания привлекается к подобного рода событиям и открытиям, тем больше бюджет получит на следующий год та или иная команда ученых".

Журналист сделал вывод, что отчасти поэтому чуть ли не каждое открытие экзопланет и новых систем в Галактике сопровождается рассуждениями о возможности иной формы жизни.