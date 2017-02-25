В WADA усомнились в состоятельности доклада Макларена

biathlonrus.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководством канадского юриста Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности россиян к нарушению антидопинговых правил.

Об этом заявил генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер, сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МОК.

"На недавнем собрании в Лозанне, где анализировали доклад Ричарда Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки", — заявил Кристоф де Кеппер.

Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря 2016 года. Сообщалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи, в том числе фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпийских игр. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.

Напомним, после выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени.