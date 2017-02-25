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Тюменская школа йоги приглашает на концерт-медитацию

17:41 25 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из "ВКонтакте"

Концерт-медитация "Шаманика" пройдет в школе йоги "Мудра" (ул. Урицкого, 36) 26 февраля, начало в 19 часов.

"Мы хотим позволить людям расслабиться, отдохнуть от окружающего нас каждый день информационного мусора и погрузиться в текущий момент при помощи музыки. Это своего рода "обнуление", нахождение в сиюминутности, в истинности момента. Это импровизация как для музыкантов, так и для слушателей. И именно в этом ценность − больше такого точно не повторится", − рассказывает один из организаторов события Андрей Гузенко.

На концерте будет играть множество экзотических инструментов. Тьма, молчание и покой позволят гостям лежать, сидеть или танцевать, отдыхать или двигаться. Шаманский бубен, большой китайский гонг, западно-африканский джембе и рамочный барабан с Востока будут раскачивать лодку путешествия по внутреннему миру. Якутские и вьетнамские варганы, южно-африканская калимба, австралийский диджериду и разнообразные флейты наполнят ветром паруса. Мистические хэндпаны и тибетские поющие чаши помогут сосредоточиться на настоящем моменте. Ритм − первый помощник капитана, а капитан корабля − господин импровизация, увлекающий в неизвестность.

Проводниками в плавании будут тюменские музыканты: Андрей "Братец Лис" Гузенко, Михаил "Мурари" Чащин, Паша "Манси" Яркин, Никита Бирюков. Украсит вечер шоу театра огня и света "Тейваз". "На "Шаманике" не только ваш слух будет очарован. Замысловатые рисунки света, пластика актеров и техника "Тейваз" под невероятную музыку будут увлекать вас все дальше от обыденности!" − отмечает один из организаторов концерта Михаил Чащин. А клуб китайского чая "МойЧай" будет потчевать гостей своими напитками.

Подробности читайте в сообществе SHAMANIKA.

Теги: йога , концерт

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