Биатлон по-молодогвардейски: гироскутер вместо лыж и пейнтбольные маркеры вместо ружей

Фото пресс-служба "Молодой Гвардии Единой России"

Молодогвардейцы Тюмени провели биатлон на гироскутерах в честь Дня защитника Отечества. Состязания приурочили к акции #ТюменьЖдетБиатлон2021, сообщает пресс-служба "Молодой Гвардии Единой России".

"Подобное мероприятие проводится впервые в нашей области, и я уверен жителям нашего города интересно принять участие в подобном виде спорта. Также всем участникам и зрителям соревнования было предложено записать своё видеообращение в поддержку Чемпионата мира по биатлону в Тюмени", – прокомментировал заместитель руководителя тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Владимир Сбитнев.

Любой желающий смог прокатиться на гироскутере вместо лыж и пострелять из пейнтбольных маркеров вместо ружей. Участники соревновались в скорости и точности, как в обычном биатлоне. Самые быстрые и меткие получили призы.

Фото пресс-служба "Молодой Гвардии Единой России"