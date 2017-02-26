Операционные медсестры отметили профессиональный праздник

procrf.ru

Европейский день операционной медсестры в Тюмени посвятили повышению квалификации, обмену опытом и обсуждению профессиональных вопросов.

Под эгидой Тюменской областной профессиональной сестринской ассоциации" состоялась образовательная конференция "Обеспечение безопасного микроклимата в операционном блоке медицинских организаций", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Если хирурга можно условно назвать дирижером хирургической операции, то медицинская сестра это "первая скрипка". Без преувеличения на нее возложена огромная ответственность",- подчеркнул заведующий операционным блоком ОКБ №1 Евгений Янин.

Конференция собрала более 200 медсестер Тюмени и юга области. По словам президента сестринской ассоциации Раисы Куликовой, средний медперсонал всегда активно участвует в таких форумах.

"Только за последний месяц для медсестер организовано пять масштабных образовательных конференций в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске и Ишиме. Самое главное - они хотят учиться и совершенствоваться в профессии", - отметила Куликова.

Собравшиеся обсудили общие, частные, этические вопросы профессии. Специалисты из разных медучреждений выступили с докладами. Образовательные практико-теоретические занятия провели специалисты из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.