Трудных подростков приглашают в анонимный клуб

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Трудные подростки Тюмени могут анонимно пообщаться. В специальном клубе с ними работают педагоги.

Одним из методов работы с несовершеннолетними с асоциальным поведением в Тюмени является так называемый низкопороговый клуб – учреждение свободного анонимного доступа, предоставляющее детям и подросткам возможность пообщаться, провести какие-то мероприятия. Важно, что детям ничего не навязывают, все проходит с учетом интересов подростка и его актуальных проблем, сообщает "Мегaтюмeнь".

Педагоги центра внешкольной работы "Дзержинец" успешно внедряют такую педагогическую методику. На базе старейшего досугового учреждения города работает клуб общения, творческая студия, "Школа права", киноклуб. В качестве расширения деятельности и профилактики девиантного поведения подростков, состоящих на сопровождении в "ЦВР "Дзержинец" был проведен эксперимент.