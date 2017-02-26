Презентация кинофестиваля "Ноль плюс" пройдет в областной думе

open.az

Организаторы фестиваля "Ноль Плюс" покажет тюменским депутатам образовательную кинопрограмму. В нее входят использование кино в образовательных целях и обучение школьников созданию кинолент, сообщил директор по связям с общественностью и международным отношениям фестиваля "Ноль Плюс" Александр Школенко.

"Депутаты области уже на протяжении трех лет поддерживают нас в реализации программы "Ноль Плюс". На встрече представим итоги работы программы, ее эффекты, расскажем о ее политике, перспективах и технологиях. В результате ежегодного проведения кинофестиваля "Ноль Плюс", мы стали активно работать над популяризацией "Кинопедагогики". У нас есть идея внедрить эту программу в школы Тюменской области. Также мы стали делать акцент на обучении детей создавать кино, т.к. это является эффективным образовательным инструментом. Хотим заручиться дальнейшей депутатской поддержкой", - пояснил представитель оргкомитета "Ноль Плюс".

Сама программа включает в себя кинофестиваль "Ноль Плюс", (проводится в Тюмени с 2014 года), большой фильмофонд из работ режиссеров со всего мира, образовательную программу "Кинопедагогика" (обучение осмысленному просмотру и аналитическому восприятию), киношколу, онлайн-платформу с бесплатным доступом к фильмам для образовательных целей, пишет "Вслyх.рy".