up

26.02.2017 воскресенье

EUR 60.4535

USD 57.4762

В Тюмени 3..5 С 8 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Презентация кинофестиваля "Ноль плюс" пройдет в областной думе

10:23 26 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
open.az

Организаторы  фестиваля "Ноль Плюс" покажет тюменским депутатам образовательную кинопрограмму. В нее входят использование кино в образовательных целях и обучение школьников созданию кинолент, сообщил директор по связям с общественностью и международным отношениям фестиваля "Ноль Плюс" Александр Школенко.

"Депутаты области уже на протяжении трех лет поддерживают нас в реализации программы "Ноль Плюс". На встрече представим итоги работы программы, ее эффекты, расскажем о ее политике, перспективах и технологиях. В результате ежегодного проведения кинофестиваля "Ноль Плюс", мы стали активно работать над популяризацией "Кинопедагогики". У нас есть идея внедрить эту программу в школы Тюменской области. Также мы стали делать акцент на обучении детей создавать кино, т.к. это является эффективным образовательным инструментом. Хотим заручиться дальнейшей депутатской поддержкой", - пояснил представитель оргкомитета "Ноль Плюс".

Сама программа включает в себя кинофестиваль "Ноль Плюс", (проводится в Тюмени с 2014 года), большой фильмофонд из работ режиссеров со всего мира, образовательную программу "Кинопедагогика" (обучение осмысленному просмотру и аналитическому восприятию), киношколу, онлайн-платформу с бесплатным доступом к фильмам для образовательных целей, пишет "Вслyх.рy".

Последние новости

16:01 Более 170  км автомобильных дорог федерального значения приведены в нормативное состояние
15:54 В школах должны быть учителя разных возрастов, уверены эксперты
15:49 Осужденных за мошенничество бизнесменов предложили амнистировать
15:27 Начинающие предприниматели готовятся к очередной ярмарке инвестиций
14:42 В российских школах предлагают ввести уроки культуры здоровья, сообщают СМИ
13:32 ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов в 2017 году
13:12 Тюменский агропром обеспечивает все потребности населения
12:39 Японские врачи готовы консультировать жителей Курил через Интернет
12:02 Тюменцы примут участие во всероссийской экспедиции школьников "Я познаю Россию"
11:38 Ученые открыли в Африке новый вид щебечущих приматов
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев сыграл в хоккей в честь Дня защитника Отечества

Владимир Якушев: российские воины - пример мужества, отваги и стойкости

Губернатор вручил правительственные и региональные награды выдающимся жителям Тюменской области

Политика

Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям

Областная дума сэкономила более шестидесяти миллионов рублей

Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

Экономика

Более 170  км автомобильных дорог федерального значения приведены в нормативное состояние

Начинающие предприниматели готовятся к очередной ярмарке инвестиций

Озвучены итоги Инвестиционной сессии

Общество

В школах должны быть учителя разных возрастов, уверены эксперты

Осужденных за мошенничество бизнесменов предложили амнистировать

В российских школах предлагают ввести уроки культуры здоровья, сообщают СМИ

Спорт

Тюменцы примут участие во Всероссийских сельских спортивных играх

В WADA усомнились в состоятельности доклада Макларена

Шесть золотых медалей завоевала российская сборная на Всемирных военных играх в Сочи

Происшествия

Следователи разоблачили коррумпированного снабженца в областной больнице

В Пыть-Яхе подросток спрыгнул с крыши многоэтажки

Бывший студент ТИУ отработает взятку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+