Тюменцы примут участие во всероссийской экспедиции школьников "Я познаю Россию"

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Проект "Я познаю Россию" стартует по всей стране в феврале 2017 года. Все российские регионы проведут туристско-краеведческие экспедиции. Организаторами акции выступает школьное движение и представители российского поискового движения.

Во время экспедиции школьники вместе с родителями и учителями посетят наиболее привлекательные места своего края: интересные достопримечательности, монументы и памятники, объекты историко-культурного наследия, а также просто красивые и живописные участки живой природы.

Основной задачей экспедиции является актуализация забытой со временем тематики, связанной с историей развития Малой Родины. Она должна привлечь учащихся различных регионов к более глубокому изучению своего села, города или района, заставив посмотреть на привычные с детства места под совершенно новым углом.

Каждый представитель школьного движения в регионах имеет возможность самостоятельно разработать уникальный маршрут. В каждом регионе будет выбран победителей, предложивших самый познавательный маршрут, который представит регион на форуме "Я познаю Россию". Мероприятие пройдет в Москве летом.