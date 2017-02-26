Тюменский агропром обеспечивает все потребности населения

фото: ИА "Тюменская линия"

На прошедшей неделе Тюменской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ можно было познакомиться с развитием разных сфер жизни региона. Особенное впечатление на российских сенаторов произвели масштабы изменений, произошедших в последние годы в областном АПК.

В докладе заместителя губернатора, директора профильного департамента Владимира Чейметова прозвучало немало данных, внушающих уважение к тюменскому сельскому хозяйству. К примеру, производство сельхозпродукции на душу населения в Тюменской области в 1,8 раза больше, чем в УФО и в 1,3 раза больше среднероссийского показателя. А объем производства продукции аграрного сектора региона в 2015 году составил 67,1 млрд. рублей, сообщает департамента АПК Тюменской области .

Область стабильно удерживает лидерские позиции в разных видах агропроизводства. В 2015 году тюменцы заняли 1 место в России по среднегодовой яйценоскости кур-несушек и 2-е место в УФО по надоям молока на одну корову. В 2016 году – 1 место в УФО по урожайности зерновых культур, овощей и картофеля, в общероссийском рейтинге урожайности овощей – 5 место, картофеля – 6 место.

А самый "зримый" результат работы аграриев – на тюменских прилавках. Область на 90% обеспечивает потребности жителей в овощах, на 97% - в мясе и мясопродуктах, полностью удовлетворяет – в молочных продуктах. А потребности в хлебопродуктах, картофеле и яйце перекрывает в два - три раза.