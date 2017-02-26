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В школах должны быть учителя разных возрастов, уверены эксперты

15:54 26 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте"

Молодые учителя лучше находят контакт с детьми, но хуже учат, а опытные педагоги лучше учат, но плохо контактируют со школьниками. Такого мнения придерживаются тюменские родители. Педагогический состав сторонники другой позиции: все зависит от личностного мира учителя.

"Важно, что педагог может дать детям, какой у него жизненный, бытовой и культурны багаж. Есть те, кто, несмотря на возраст, прекрасно контактирует с детьми, пишет "Вслух.ру". Есть молодые, которые не могут организовать контакт. Интересно с учителем должно быть вне его возраста", - замечает директор школы №70 Лидия Русакова.

Проектор Тюменского областного государственного института развития образования Марина Кускова рассказывает, что в обучении важна роль учителя. При этом, он должен быть увлеченным человек, личностью, за которым хочется идти. Педагогическим же навыкам можно научиться, перенимая опыт у людей старшего поколения.

"Возраст не так значительно влияет на качество контакта и педагогическое мастерство. Что такое школа? Это модель общества, где получают практику, наращивают компетенции полноценного социального опыта. В школе должны быть представлены разные возрастные категории педагогов", - говорит директор института психологии и педагогики ТюмГУ Людмила Волосникова.

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