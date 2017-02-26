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Тюменцы могут стать волонтерами в Сочи

18:12 26 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
pioner72.ru

Тюменская делегация приглашает волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Свое участие в XIX Всемирном форуму молодежи и студентов на сегодня подтвердили 200 участников и 40 волонтеров из Тюменской области.

Еще есть время заявиться на фестиваль в качестве волонтера, рассказала заведующая отделением социально-педагогической работы и волонтерства Дворца творчества и спорта "Пионер" Елизавета Бинеева.

"На самом деле время заявиться еще есть, но оно уже убегает. Регистрация волонтеров заканчивается 31 марта, участников — в конце апреля. В апреле-мае волонтеров будут распределчть по конкретным позициям — лингвистическое сопровождение и т. д.", - пояснила Елизавета Бинеева.

По ее словам, чтобы зарегистрироваться в качестве волонтера, не обязательно иметь опыт такой работы. Плюсом для таких ребят будет организаторский опыт — участие в создании вузовских мероприятий, а также лидерские качества. В волонтеры принимаются желающие от 18 вплоть до 70 лет. Также для волонтера важно знать один из иностранных языков — английский, арабский, китайский, немецкий, испанский — на уровне разговорного, сообщает "Вслyх.рy".

Работать волонтеры будут помогать гостям фестиваля в 13 направлениях деятельности от транспортной логистики до обеспечения работы СМИ, организации питания и лингвистических услуг. Волонтеров, по ее словам, будут обучать, в том числе на проведении молодежных форумов всероссийского масштаба.

"Волонтеров будут обучать. У кого будут возможности — тех будут учить в рамках федеральных молодежных форумов. Например, форума "Утро", традиционно проходящего в июне в УрФО. Также можно будет пройти заочное обучение — видеоуроки, обучение по профильному направлению. И за неделю до начала фестиваля у ребят будет возможность попасть на объект. То есть, они проведут в Сочи на площадке две недели — неделю на форуме и неделю — в рамках подготовки", - пояснила заведующая отделением социально-педагогической работы и волонтерства "Пионера".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Москве и Сочи с 14 по 22 октября. Организаторами мероприятия выступают Союз молодежных и детских объединений России, Всемирная федерация демократической молодежи (WFDY) и Ассоциация волонтерских центров при поддержке Росмолодежи.

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