Новый продукт от тюменского завода заинтересует строителей и отделочников

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Новую продукцию эконом-сегмента под торговой маркой "Günstig" Гюнстиг освоили на заводуковском заводе "Битекс-Сибирь". В линейку входят грунтовка, краска, бетонконтакт и грунтовка-концентрат.

По словам владельца завода Андрея Снисаренко главным достоинством тюменской продукции стали качество и ценовая конкурентоспособность.

"Сегодня на рынке существует много предложений по краскам и грунтовкам в экономклассе, но часто удешевление разочаровывает результатом. Нам удалось этого избежать", - отметил он.

Итогом совместной работы с исследовательскими лабораториями в России и Германии стало настоящее немецкое качество, а уменьшить стоимость продукта на заводе сумели, найдя местные аналоги импортных ингредиентов.

"Сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что тюменская краска нисколько не уступает, а по некоторым характеристикам и превосходит флагманские продукты ведущих производителей. Взять хотя бы внутреннюю интерьерную краску. Многие наверняка сталкивались с запахом от ее использования, который может не выветриваться неделю. Этого существенного недостатка наша краска лишена, так что она хорошо подходит для подъездного и квартирного ремонта. Гарантия на нее пять лет", - пояснил руководитель.

Также на заводе "Битекс-Сибирь" продолжается выпуск продукции премиального сегмента под маркой Фарбе. На сегодня исследовательская группа завода разрабатывает новые стройматериалы в рамках инновационного проекта Сколково.