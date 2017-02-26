У православных верующих наступило Прощеное воскресенье

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В этот день церковь вспоминает трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории, — изгнание праотца Адама из Рая — и призывает каяться в своих грехах, как это делал изгнанный Адам. Поэтому второе название Прощеного воскресенья — Адамово изгнание. По установленному в древние времена обычаю верующие в этот день прощают взаимные обиды и согрешения.

"Вечером воскресенья, в воспоминание Адамова изгнания, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечерню с чином прощения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Начало богослужения в 17.00", — передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви.

По словам главы Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова), очень важно помнить и не забывать это событие в течение года.

"Мы живем в изгнании, на земле, которая рождает сорняки и колючки; рождаемся с плачем, в муках; многие из нас умирают от насилия, как первый из умерших – Авель. Мы возмущаемся, ропщем, удивляясь засилью зла, а что же удивляться? Изгнание", — считает иерарх.

"Конечно, мы не избегнем смерти, конечно, кто-то из нас не избежит насилия, кто-то мучительной болезни, кто-то бедности и нищеты, кто-то предательства близких и клеветы. Нас окружают не райские деревья, и по утрам мы не слышим голосов райских птиц, но внутри нас является Царство Божие, и с нами Бог", — подчеркнул епископ.

Наступающий в понедельник Великий пост он призвал посвятить делам милосердия. Живущим в миру, по словам епископа, невозможно полностью исполнить все указания церковного устава — многочасовые службы, уединение, а также строгий отказ от ряда продуктов.

"Все эти подвиги нам не по силам и не по чину, но подвиги терпения и любви обязательны для всех. Очень просил бы всех вас не забывать об этом. Совершать их можно уже сейчас, до наступления поста, принимая гостей, радуя друг друга, заботясь друг о друге. Надеюсь, постом найдется время хоть немножко помочь не только своим родным и близким, но и тем, кто не имеет друзей, брошен родителями или детьми, оказался в больнице или на улице", — отметил епископ Пантелеимон.