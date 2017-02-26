Японские врачи готовы консультировать жителей Курил через Интернет

vrachaqaf.ru

Японские врачи, работающие при университетах Хоккайдо, будут давать консультации жителям Курил по Интернету. Причем они будут консультировать как пациентов, так и российских докторов, сообщает Вести.Ru.

Это – один из пунктов плана совместной экономической деятельности Японии и России на южных Курилах, подготовленного правительством Страны восходящего солнца. Также в данный план могут быть включены предложения японской стороны по развитию туризма (посещения японцами необитаемых островков архипелага и помощь в поддержании экосистемы). Еще один пункт плана – совместные российско-японские предприятия по производству морепродуктов и разведению рыбы.

Первый раунд консультаций по Курилам пройдет в Токио 18 марта, передает ТАСС. С российской стороны в них будет участвовать заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов, с японской — его коллега Такэо Акиба.

Подобные переговоры стали возможны после визита в Японию президента России Владимира Путина. На встрече с премьером Японии Синдзо Абэ было принято совместное заявление о консультациях о совместной хозяйственной деятельности на Курилах и о том, что это может стать важным шагом к заключению мирного договора.