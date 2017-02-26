ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов в 2017 году

duma-murman.ru

Около 160 самолетов и вертолетов получат в этом году Воздушно-космические силы (ВКС) и Морская авиация ВМФ России, рассказал журналистам РИА Новости главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

"Всего около 140 самолетов и вертолетов должно поступить в ВКС в этом году. Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники", — сказал он.

По словам главнокомандующего ВКС, общая укомплектованность авиационной техникой всех частей ВКС России на сегодняшний день составляет 100%. Доля новой техники — около 55%.

"Мы продолжаем закупки, продолжаем ее получать. Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу", — подчеркнул Бондарев.

При получении каждой новой машины и летчики, и инженеры проходят переподготовку, досконально изучают всю матчасть, сдают зачет на право эксплуатации того или иного комплекса, а потом приезжают в полки и обучают остальных, пояснил главком.

В декабре начальник главного штаба — первый заместитель главкома ВКС Павел Кураченко сообщал, что всего до 2020 года ВКС получат более 900 новых самолетов и вертолетов и столько же — отремонтированных.