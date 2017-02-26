up

26.02.2017 воскресенье

EUR 60.4535

USD 57.4762

В Тюмени 3..5 С 8 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Осужденных за мошенничество бизнесменов предложили амнистировать

15:49 26 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
wealthprofessional.ca

Идею о проведении в этом году амнистии бизнесменов, осужденных за мошенничество, поддержал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. По мнению депутата, хорошим поводом может стать трехлетняя годовщина вхождения Крыма в состав России, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на РИА Новости.

С инициативой объявить амнистию предпринимателя выступил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Он заявил, что президентский Совет может подготовить соответствующий законопроект. Федотов считает, что амнистия должна будет коснуться лиц, совершивших ненасильственные преступления, которые осуждены или находятся под следствием.

В России уже проводились амнистии в отношении представителей бизнеса. Например, в конце 2014 года по инициативе президента страны Владимира Путина была объявлена налоговая амнистия. Согласно принятому летом 2015 года закону, налогоплательщики, задекларировавшие активы с 1 июля до 31 декабря 2015 года, полностью освобождались от уголовного и административного преследования по налоговым нарушениям за прошлые периоды.

Кроме того, в июле 2013 года Госдума приняла постановление об экономической амнистии, которое распространилось сразу на 27 статей Уголовного кодекса. Обязательным условием для выхода на свободу являлось возмещение убытков потерпевшим.

Теги: амнистия , бизнес

Последние новости

16:01 Более 170  км автомобильных дорог федерального значения приведены в нормативное состояние
15:54 В школах должны быть учителя разных возрастов, уверены эксперты
15:49 Осужденных за мошенничество бизнесменов предложили амнистировать
15:27 Начинающие предприниматели готовятся к очередной ярмарке инвестиций
14:42 В российских школах предлагают ввести уроки культуры здоровья, сообщают СМИ
13:32 ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов в 2017 году
13:12 Тюменский агропром обеспечивает все потребности населения
12:39 Японские врачи готовы консультировать жителей Курил через Интернет
12:02 Тюменцы примут участие во всероссийской экспедиции школьников "Я познаю Россию"
11:38 Ученые открыли в Африке новый вид щебечущих приматов
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев сыграл в хоккей в честь Дня защитника Отечества

Владимир Якушев: российские воины - пример мужества, отваги и стойкости

Губернатор вручил правительственные и региональные награды выдающимся жителям Тюменской области

Политика

Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям

Областная дума сэкономила более шестидесяти миллионов рублей

Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

Экономика

Более 170  км автомобильных дорог федерального значения приведены в нормативное состояние

Начинающие предприниматели готовятся к очередной ярмарке инвестиций

Озвучены итоги Инвестиционной сессии

Общество

В школах должны быть учителя разных возрастов, уверены эксперты

Осужденных за мошенничество бизнесменов предложили амнистировать

В российских школах предлагают ввести уроки культуры здоровья, сообщают СМИ

Спорт

Тюменцы примут участие во Всероссийских сельских спортивных играх

В WADA усомнились в состоятельности доклада Макларена

Шесть золотых медалей завоевала российская сборная на Всемирных военных играх в Сочи

Происшествия

Следователи разоблачили коррумпированного снабженца в областной больнице

В Пыть-Яхе подросток спрыгнул с крыши многоэтажки

Бывший студент ТИУ отработает взятку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+