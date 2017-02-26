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Президент CISM назвал Всемирные военные игры в Сочи лучшими в истории

16:45 26 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из "ВКонтакте"

Президент Международного совета военного спорта (CISM) Абдулхаким Аль-Шино назвал III Всемирные военные игры в Сочи лучшими в истории игр.

Проектный менеджер Всемирных военных игр считает россиян сильнейшими в Сочи.

"По организации и готовности спортивных объектов это лучшие игры за историю всех зимних военных игр", — сказал Аль-Шино. 

В воскресенье он посетил финальный забег лыжной гонки в командном спринте, где российская команда в составе Натальи Ильиной и Натальи Коростелевой выиграла золотые награды. Второй результат показала сборная Швейцарии, обладателями бронзовых наград стали спортсменки из команды Франции.

III зимние Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля. Спортсмены разыграют 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоит из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек, сообщает РИА Новости.

Теги: зимние военные игры

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