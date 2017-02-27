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Пожарные предотвратили большой взрыв в Екатеринбурге

08:27 27 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Взрыв газовых баллонов при пожаре в мастерской по ремонту мебели предотвратили спасатели в Екатеринбурге в ночь с 26 на 27 февраля.

Пожарным удалось локализовать огонь на площади 800 кв. м. в мастерской по ремонту мебели на ул. Павлодарской. В 23 часа 26 минут по местному времени открытое горение на месте пожара ликвидировано, начались проливка и разборка сгоревших конструкций, которые завершились в 3 часа 14 минут 27 февраля.

66.mchs.gov.ru

 Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, быстрому распространению огня способствовало большое количество перегородок в помещении мастерской.

Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось своевременно эвакуировать из горящих помещений несколько баллонов с пропаном и предотвратить взрыв.

66.mchs.gov.ru

При тушении пожара возникли сложности с подачей воды, ближайший гидрант оказался неисправным. Пожарным пришлось устанавливать пожарную автоцистерну на естественный водоисточник – р. Исеть и прокладывать магистральную линию для подачи воды, кроме того, еще одну магистральную линию устроили от пожарного гидранта, находящегося в 300 м от пожара. Благодаря этим мерам удалось осуществлять бесперебойную подачу воды для тушения пожара.

66.mchs.gov.ru

Всего в тушении пожара были задействованы 11 единиц пожарной техники, более 40 человек личного состава. Пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается, работают пожарные дознаватели.

Напомним, что сообщение о возгорании в пожарно-спасательную службу поступило 26 февраля в 20 часов 12 минут.

Теги: Екатеринбург , пожар , взрыв , МЧС

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