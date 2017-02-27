Предприниматели претендуют на звание "Лидер доверия потребителей-2017"

Фото НП «Тюменский деловой Клуб»

Премия "Лидер доверия потребителей-2017" среди субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей) проходит в Тюмени по 27 апреля.

Организаторами конкурса по Тюменской области выступили многопрофильный центр "Созвездие Югры" и НП "Тюменский деловой Клуб".

В проекте принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса, претендующие на звание лучших, добившиеся за многие годы доверия потребителей Тюмени и высоких экономических показателей. По итогам независимой экспертной оценки будут выявлены победители.

Участие в конкурсе станет активным информационным поводом, который позволит повысить количество информационных контактов целевых аудиторий с предприятием-участником.

Участие в конкурсе - это возможность получить широкую имиджевую и рекламную кампанию, учитывая территорию охвата. Это позволит продемонстрировать социальную активность, которая является эффективным способом повышением узнаваемости бренда и лояльности потребителей к услугам компании.

За период проведения конкурса предприятие-участника посетят известные люди города, что позволит максимально и с минимальными инвестициями увеличить популярность организации-участника.

Цели конкурса:

- выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся наибольших успехов в 2016 году;

- систематизация опыта работы лучших предприятий малого и среднего бизнеса для дальнейшего распространения информации в СМИ и привлечения внимания целевой аудитории к компаниям-участникам;

- создание конкурсной площадки, позволяющей выявлять, анализировать и обобщать основные линии развития предприятий и определяющие вектора развития тюменского предпринимательства сферы услуг и торговли.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 27 апреля в ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко. Начало в 18 часов.

Все участники будут отмечены наградами, победители номинаций получат золотые статуэтки и дипломы.